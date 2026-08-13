Fermieri și alegători trași pe sfoară

Că fermierii români sînt trași pe sfoară nu reprezintă o noutate. Noutatea este că deputatul AUR de Suceava Petru Negrea este îngrijorat de situația acestora. În condițiile în care deputatul spune că fermieri din Botoșani și Suceava i s-au plîns că primesc doar de la 0,60 pînă 0,80 de lei pentru un kilogram de grîu, indiferent dacă acesta este de panificație sau furajer, domnul Negrea a cerut Consiliului Concurenței să verifice marile firme de achiziție a cerealelor, pentru a vedea dacă acestea nu au o înțelegere între ele. Deputatul arată că pe Bursa de la Brăila grîul se vinde cu 215 euro tona, iar pe piața internațională Euronext Paris acesta valorează aproximativ 232,75 euro/tonă, deci, față de cît primesc fermierii noștri diferența este foarte mare.

Dacă tot s-a apucat să facă sesizări la Consiliul Concurenței, Petru Negrea ar trebui să întrebe dacă nu există cumva o înțelegere între dezvoltatorii imobiliari, care vînd apartamentele la prețuri mult mai mari decît 35.000 euro, prețul promis în campania electorală de AUR.

Electoratul dus cu prețul