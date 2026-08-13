Apa chioară de la Cetate

Săptămîna trecută, cișmeaua de la Cetatea de Scaun a Sucevei, una dintre puținele existente în Suceava, era funcțională.

Însă, cișmeaua a avut și perioade în care nu a mers, prilej pentru unii comentatori de pe rețelele de socializare să-l acuze pe directorul Muzeului Național al Bucovinei, Emil Ursu, că aceasta nu este reparată intenționat, pentru ca turiștii și localnicii să fie nevoiți să se răcorească la terasele din zonă.

Totuși, la cișmea curge doar apă chioară, fără lămîie și fără bule, și în nici un caz aceasta nu oferă și suc sau bere.

Ospătărița Ana are bere