O specializare strategică. Acum s-a dovedit

”Eram prorector cînd am început să mă bat pentru deschiderea spre Est, spre Ucraina și Republica Moldova. Tocmai fusese înființat Lectoratul Francez în Universitatea din Suceava. Imediat după ce am contribuit la înființarea Lectoratului Francez, am zis că de ce nu o fi și un lectorat ucrainean, pentru că vecinătatea asta, în opinia mea, de atunci impunea aducerea specializării ucraineană la universitate. Am susținut, am contribuit în mod direct la crearea specializării ucraineană cu alte limbi, română sau limbi străine la universitate. Am martori colegi care știu cum luptam în fiecare an pentru ca specializarea ucraineană să aibă studenți, încercînd să fac publicitate de o parte și de alta a frontierei. Așa se face că am primit și titlul de Doctor Honoris Causa al Universității Cernăuți pentru această implicare. Specializarea ucraineană a avut întotdeauna un număr mic de studenți, dar am susținut și poate că am fost printre primele persoane care au folosit adjectivul strategic atunci cînd a fost vorba despre universitatea din Suceava și specializarea ucraineană. Am spus, universitatea din Suceava este o universitate strategică. Am văzut lucrul acesta cu zeci de ani înainte de momentele actuale. Că specializarea ucraineană trebuie să fie și la universitatea din Suceava, nu doar la București și la Timișoara. De-aici a pornit inițiativa mea, fiindcă nu concepeam ca studenții care doreau să urmeze studii de ucraineană să traverseze Suceava și să meargă la București sau la Timișoara. Și-atunci am spus că specializarea trebuie să fie și la Suceava. Colectivul de la ucraineană îmi este foarte aproape, îmi este foarte drag și știu ce eforturi au făcut colegele mele de la ucraineană pentru a aduce studenți și pentru a-i forma aici. Acum avem nevoie de traducători, avem nevoie de studenți voluntari. Ei sînt foarte implicați, nu vorbesc despre rolul lor atît cît ar trebui să o facă. Cînd am înființat specializarea în calitate de prorector cu relațiile internaționale am colaborat cu Consulatul General al Ucrainei, care funcționa la acea vreme la Suceava. Consulatul General a avut o activitate extraordinară. Cu ajutorul Consulatului am reușit să înființăm și Lectoratul de limba ucraineană la universitate”. Prof. univ. dr. Sanda-Maria Ardeleanu, directoarea Bibliotecii USV.