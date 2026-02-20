O propunere atipică

Actorii Teatrului Naţional „I. L. Caragiale” Bucureşti au organizat un protest în faţa instituției, nemulțumiți fiind de aplicarea programului-pilot al Ministerului Culturii referitor la realizarea unor rapoarte zilnice privind evidența timpului de muncă. Ca urmare a protestului, Ministerul Culturii a anunțat că renunță temporar la proiect. Regizorul Horia Suru a pus în scenă spectacolul ”Dealurile Californiei” la Teatrul Municipal ”Matei Vișniec” Suceava, premiera avînd loc pe 14 februarie.

”În primul rînd, teatrul este o muncă nenormată. Noi lucrăm cel mai mult în weekend, pentru că atunci sînt spectacolele. E puțin atipic față de altfel de munci. Mi se pare o discuție mai lungă legată de cîte ore se muncesc la teatru. Pot să vă zic doar că în ultimele zile toată lumea a stat undeva în jur de 12 noaptea. Fără să contabilizăm aceste ore. În orice caz mi se pare cel puțin ciudată această propunere a Ministerului și prea puțin luați în calcul oamenii care fac această meserie și înțeleg ce se întîmplă. Cred că ar trebui mai multe discuții cu cei din breaslă înainte să se facă un proiect de lege care să cuantifice exact munca celor care fac teatru.

(Referitor la spectacolul realizat la Suceava), am început munca undeva la jumătatea lunii octombrie. Asta, eu cu echipa mea de creație. Cu echipa de aici am început la începutul lui noiembrie. Și cam de atunci se lucrează la acest spectacol. Au fost și perioade în care s-a lucrat la scenă cu toată echipa. Au fost și perioade în care s-a lucrat la producție. E un spectacol în care se cîntă, se dansează, se joacă. Sînt tot felul de lucruri care trebuie îmbinate. Și atunci necesită un timp de preparare mai lung decît de obicei. Adică, s-a lucrat cu coregraful pe partea de dansuri o perioadă, s-a lucrat la canto, se lucrează la scenă. Undeva în jur de patru-cinci luni s-a lucrat”.