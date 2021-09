O poartă deschisă spre prietenie

„Personajul principal din cartea mea <Evadarea din iad> a pus întotdeauna pe primul plan oamenii pe care-i ajută și abia pe locul II familia. Pentru un om ca el, care a trăit atîția ani pe străzi, e suficient să aibă unde dormi și siguranța că are ce mînca atunci cînd i-e foame, iar restul nu mai contează. Însă, pentru oricare dintre noi nu e așa de simplu. Adică, nu te poți mulțumi cu faptul că ai unde sta, că ai unde dormi în fiecare seară… La ora actuală, Vasile muncește din greu și are o viață stabilă. Înainte de a scrie cartea despre Vasile, colega Daniela Micuțariu a publicat în <Monitorul> mai multe materiale legate de acțiunile caritabile făcute de el. Apoi, acum trei – patru ani, cînd se afla în Germania, colegul Sergiu Rusu colabora cu un ziar german pentru comunitatea română. Acolo erau prezentate cazurile unor români plecați în străinătate, care au reușit, care au realizat ceva deosebit. Se întorsese Sergiu acasă și a vorbit cu Vasile să facă un material despre el. I-a zis să-i trimită pe e-mail-ul meu informațiile solicitate. A trimis Vasile informațiile cerute și citindu-le am găsit o formulare care m-a fascinat: <La 21 sau 23 de ani s-a deschis o poartă. Poarta Albă. 3 ani și 4 luni de închisoare>. Așa am hotărît să scriu cartea despre Vasile Bolohan. Sergiu ne-a pus în legătură și cînd Vasile a venit la Suceava ne-am întîlnit și după aia am ajuns să ne împrietenim”. Tiberiu Avram, redactorul șef al ”Monitorului de Suceava”, autorul cărții ”Evadarea din iad”.