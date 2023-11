O inflație acceptabilă. Dar nu la noi

„Există și aici inflație. Tocmai am aflat că inflația medie pe anul ăsta este undeva la 4%. Eu mă tot uit întîi la prețul benzinei, care, într-adevăr, a urcat cu vreo 20 de cenți pe galon, adică pe 4 litri. Este undeva la 3,8 dolari acum. Îmi aduc aminte că anul trecut cînd am fost era undeva la 3,5-3,6 dolari. Inflația de 4% este acceptabilă și lumea nu simte prețurile la alimente sau la serviciile de bază, la restaurante… Lumea nu simte de la an la an diferențele pe care le simțim noi acasă, unde inflația e de 10% și unde prețurile se măresc de la lună la lună. În general, în Statele Unite prețurile produselor alimentare sînt comparabile cu ce avem noi, dar benzina este mult mai ieftină aici. Nivelul de trai, practic veniturile, aici, sînt de vreo cinci ori mai mari decît le avem noi. Salariul mediu în Pennsylvania a ajuns la 70.000 de dolari pe an. Asta ar veni vreo 5-6.000 de dolari pe lună. Aici e problema: veniturile”. Inginerul Dan Nichiforel, membru al Consiliului Local Suceava din partea USR, într-un dialog telefonic de la Pittsburgh, unde se afla într-o vizită.