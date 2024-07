Într-o emisiune la Radio Top, fostul internațional Dorin Goian, autorul golului cu Olanda, care a adus calificarea României la EURO 2008, a făcut o comparație între atmosfera incredibilă creată de fani la EURO 2024 și cea de care a avut el parte la EURO 2008.

”Nu a fost așa o galerie (la meciul României cu Franța, 0-0 – n.r.). A fost nebunie la începutul jocului, dar nici stadioanele în Elveția nu erau atît de mari. Nu comparăm stadioanele din Elveția cu cele din Germania. La Zurich s-a jucat meciul. Așa, suporteri români erau foarte mulți. Era cam jumătate galben, jumătate albastru. Parcă n-a fost ca acum. Poate că foarte multă lume nici nu se aștepta, ținînd cont că toți spuneam de acea generație… că nu avem jucători care joacă pe afară… Și atunci, cînd te califici la Euro prima în grupă și mai și treci de grupe, într-o grupă nu ușoară, e clar că se crează această emulație în jurul echipei. Și e clar că fotbalul adună. Vorbeam și cu niște prieteni – nu există sport care să adune mai mult decît fotbalul.

Și încă ceva, lumea vrea să vină dacă are ocazia și dacă găsește bilete să participe la un turneu final, să-și ia copiii… e o experiență unică. Un turneu final e o experiență unică. Atmosfera, organizarea… Apropo, vizavi de organizare. Mi se pare senzațională. Toată organizarea jocului, înainte de joc, acele drapele imense, cînd vin cei care întind drapelele… acei tineri, toți îmbrăcați în albastru, toți la linie, toți sînt la pas, parcă sînt în armată, în pas de defilare… Înainte de joc, am stat opt zile în Germania și am mai fost în orașe în care se disputau alte meciuri. N-am văzut doi oameni care să se certe, care să se împingă. Lume civilizata. Toți suporterii. Erau suporterii slovaci cîte patru – cinci la o terasă plină de români – nici o treabă unii cu ceilalți. <Salut!> fiecare, ciocneau, <Hai, România!>, ei <Hai, Slovacia!>. La fel și la meciul cu Belgia. Se întîlneau românii cu belgienii pe stradă înainte de meci, după meci. Unii poate erau supărați, unii erau bucuroși. Mi-a plăcut, mie mi-a plăcut.

Cu metroul am circulat în Germania. Am fost cu fanii, am fost cu lumea. Nebunie totală. Am vrut, fiind și cu copiii, pentru că a fost prima oară cînd ei au venit la un campionat european, nici nu ne calificăm foarte des (rîde), fiind deja mai mari, am vrut sa le arăt si lor ce înseamnă experiența, ce înseamnă România și să simtă, așa, puțin vibe-ul ăsta al unui joc… Foarte mult, foarte mult le-a plăcut. La meciul de la Köln, la meciul cu Belgia, am mers și am plecat cu grupul de suporteri trei kilometri pe jos, acolo, la grămadă, cu cîntat… Foarte, foarte, foarte mișto și le-a plăcut maxim”.