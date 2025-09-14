Domnilor ziariști,

Subsemnatul, Andrei Bacoș, consilier local din partea farului călăuzitor al națiunii, PSD, dar și consilier personal al farului călăuzitor al urbei, mă declar surprins de atenția pe care mi-ați acordat-o în ultimul număr al Jupânului, menționîndu-mi contribuția la salvarea bietului mînz rătăcit pe străzile municipiului nostru.

Articolul în cauză, intitulat ”În vizită la sediul AUR”, necesită însă cîteva precizări pe care mă simt obligat să le aduc, pentru ca cititorii și, deci, alegătorii noștri, să înțeleagă că votîndu-ne pe noi în fruntea urbei au făcut ceea ce trebuia pentru ca viața să le fie mai bună, mînjii ocrotiți și la vară cald. Articolul la care fac trimitere nu înțeleg de ce are în titlu o referire la ciuma aurie, dar asta e nesemnificativ. De mult mai mare importanță este faptul că acolo, dvs. relatați aventura mînzului rătăcit prin jungla urbană (cum inspirat a spus cine a spus cînd a spus!), dar eu cred că mînzul nu s-a dezorientat ”de la claxoane, de la sirenele mașinilor de poliție, de salvare și de pompieri”, cum spuneți dvs., ci de la faptul că atunci cînd ar fi vrut și el să-și tragă sufletul, oprindu-se pe marginea drumului, și-a dat seama că nu are bani la el și ar fi riscat să fie amendat de semifarul semicălăuzitor al urbei, dl. subprimar Bobby Cușnir, pentru care se știe că nu există excepție de la legalitate, de la ordine și disciplină în privința parcării: unde te oprești, plătești! Nu contează că ești mînz sau ziarist, sau că parchezi ca să alimentezi cu curent: plătești, fiindcă noi, călăuzitorii, n-o să lăsăm să parcheze gratis mînjii sau mocangiii de ziariști, ca deșteptu` ăla de Popovici al vostru.

Cît privește legătura cu AUR, aflați că greșiți: de viezure și varză or fi avînd grijă auriștii, dar de barză avem tot noi, că virgulă cînd natalitatea e în scădere tre` să aducem cît mai multe berze. Cît despre mînz, cred că v-ați lămurit și singuri. Și dacă vă întrebați de ce l-am dus pe stadion, aflați că acolo funcționa instalația de udat iarba cu muzică, preluată de la Spital, și se știe că cine ascultă playlista aia se calmează, ceea ce s-a petrecut și cu mînzul.

Consilier local PSD Bacoș Andrei,

așteptînd să liniștească și vreun ponei