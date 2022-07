Nemulțumiți de drumurile localităților sucevene? Mergeți la Cehu Silvaniei

„Foarte interesantă a fost expediția noastră într-un județ despre care puțină lume știe cîte ceva. E vorba de Sălaj. Sălajul e undeva în mijlocul Transilvaniei, are 200 și ceva de mii de locuitori și o suprafață cît partea de Regat a județului Suceava. Aveam niște gînduri, ca dacă ajung în Sălaj să caut țuică de Zalău, cum era cea de la începutul anilor `90 care se vindea prin aprozarele de la noi. Am vrut să îmi fac un stoc de țuică de Zalău, pentru că era foarte bun produsul acum 30 de ani. În mod bizar, în toate satele alea rare m-am uitat în stînga și în dreapta după pruni. N-am văzut sămînță de prun, cu atît mai puțin țuică de Zalău. În cele din urmă am întrebat-o pe o doamnă care vindea miere de albine dacă e cineva care vinde țuică. Sigur, doamna nu a știut să-mi răspundă. Așadar, n-am găsit țuică de Zalău. Pe de altă parte, în Sălaj am vizitat o grădină botanică foarte frumoasă, la Jibou. Aia chiar merită să fie vizitată. Poate e printre puținele grădini botanice cu adevărat îngrijite de la noi din țară. Bine, că nici nu-s multe. Mai avem pe la Iași, Cluj și București. Jiboul e cam de dimensiunea orașului Gura Humorului ca populație, dar are acea grădină botanică, care merită să fie vizitată. Sălajul e celebru și pentru că pe acolo a trecut granița de nord din această parte a Imperiului Roman. Ca atare, undeva pe un vîrf de deal au construit dînșii cu castru, o cetate, o redută, ultima redută de apărare împotriva barbarilor. E un loc ce merită vizitat pentru că e la o altitudine mai înaltă și bate vîntul. În Sălaj nu am prea văzut vite, ci doar cîteva capre, pe ici, pe colo. De asemenea, am văzut foarte multă suprafață de teren necultivată. Probabil că oamenii au alte preocupări. Din țuică nu trăiesc, după cum am explicat. Casele de-acolo sînt mai mici decît cele de pe la noi. Am văzut orășelul Cehu Silvaniei, unde ne-am cazat noi la o pensiune pentru cîteva zile, și cred că nu are primar. N-am văzut o stradă unde să se fi așezat măcar un petic de asfalt în ultimii cinci sau șase ani. Ne-am mirat și noi și mă gîndeam că la Rădăuți primarul Bogdan Loghin e înjurat pentru că nu a asfaltat nu știu ce stradă, la Suceava primarul Ion Lungu e înjurat pentru că nu a asfaltat nu știu ce uliță, la Fălticeni primarul Cătălin Coman e înjurat pentru că nu a asfaltat nu știu ce colț de uliță, și așa mai departe. Dacă vor să vadă cetățenii din partea noastră cît de gospodar este un primar să meargă la Cehu Silvaniei să se lămurească. Apoi, eu fiind borșar, pe unde am trecut voiam să mănînc o ciorbă, fie ea și de burtă. Mă gîndeam că voi găsi ciorbă de burtă, fiindcă-i peste tot. Sau o ciorbă de văcuță, ori o supă de pui cu tăiței. Aveau numai supă cremă de dovlecei și supă cremă de țelină, la alegere. Se mai găseau pizza și mititei, plus sofisticăreli ca la restaurant. Pentru cazarea de la Sălaj dăm o notă de 8 sau 9, pentru peisaj dăm un 7 sau 8, pentru ciorbe dăm nota 2 și pentru țuica de Zalău dăm nota 1,0000000…”. Jurnalistul Neculai Roșca, redactorul șef al Suceava SmartPress. (Foto: Neculai Roșca, în grădina botanică de la Jibou)