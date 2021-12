Nemulțumiți au fost, nemulțumiți sînt încă

„Din nefericire, noi, prin construcție, ca oameni, sîntem nemulțumiți de orice. De exemplu, recent s-au finalizat mai multe lucrări. Strada Stațiunii din Obcini a fost refăcută de la cap la coadă, după 20-30 de ani, cu parcări în stînga și în dreapta, cu alei, cu accese la scări de bloc, cu trepte, cu ziduri de sprijin. Bineînțeles, majoritatea oamenilor, cînd vine o informare despre o investiție spun că-i ceva normal. În schimb, nemulțumiții sînt nemulțumiți de orice le-ai face. S-a marcat strada și atunci trebuiau suflate frunzele. Cineva nemulțumit mi-a zis: <Bun, domnule Harșovschi, dar nu măturați și ce-i sub geam la noi, la oameni? Doar pentru ce marcați, și-atîta?> Am încercat să-i explic faptul că de marcaj se ocupă o firmă privată și că vor veni cei de la asociația de proprietari sau de la primărie să strîngă frunzele. După finalizarea străzii Stațiunii ne întrebau de ce reabilităm numai în Obcini și nu și-n altă parte. La cîteva zile, că așa erau proiectele, s-au încheiat lucrările în cartierul Burdujeni, pe strada Muncii. Au fost amenajate 112 locuri de parcare, pe varianta de asfalt, în condițiile în care anul trecut am refăcut străzile Avîntului, Brîndușei și Rîndunicii. Sînt patru străzi importante care leagă strada Amurgului de strada Tineretului din Cuza Vodă II. După ce am încheiat, ne întrebau de ce nu facem în zona centrală. În zona centrală tocmai s-a finalizat parcarea de la Dom Polski. Parcarea a fost extinsă cu 70 de locuri. De la Dom Polski pînă la Primăria Suceava, pe acea parte a bulevardului, am refăcut tot ceea ce înseamnă alei, accese la scările de bloc. Sînt 29 de blocuri cu peste 3.000 de suceveni care beneficiază direct de această modernizare. Vom ajunge și-n partea cealaltă și dacă vremea va fi bună și va fi totul în regulă finalizăm o parcare și-n cartierul George Enescu, în zona Nordic. Încercăm să reabilităm peste tot. Sînt multe nemulțumiri, dar trebuie de zis clar că atîta timp cît plecăm de acasă cu gîndul să realizăm ceva bun, să ne agităm, că așa-s eu mai agitat, e un termen poate nu prea academic, să fim ambițioși și să rezolvăm din probleme pentru suceveni, trebuie să continuăm. Dacă nu, este o vorbă: nu ne ține nimeni cu forța, putem pleca acasă oricînd”. Lucian Harșovschi, viceprimar al Sucevei.