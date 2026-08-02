Muzeul dă dovadă de (re)deschidere

Săptămîna trecută, Muzeul de Istorie Suceava a marcat 10 ani de la redeschidere. Aniversarea coincide cu redeschiderea birourilor instituției muzeale pentru angajații altor instituții rămași pe drumuri. După ce din 2021, după incendiul devastator de la Palatul Administrativ, angajații Prefecturii au stat ani de zile pe capul celor de la muzeu, acum a venit rîndul celor de la DNA să se mute acolo, pe perioada cît sediul instituției se află în proces de renovare.

Așadar, Muzeul de Istorie dă dovadă de (re)deschidere, însă nu că ar vrea el, ci pentru că-l obligă șeful, Consiliul Județean.

MuZeul Anticorupție