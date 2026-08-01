Măturătorul de presă

- Parfumuri contrafăcute, confiscate din piața de la Vicovu de Sus.
- Un tînăr care a tras cu pistolul spre cîini, din mașină, amendat, lăsat fără armă, dar și fără permis de conducere.
- Otravă pentru șoareci valorînd 5.500 de lei, descoperită în mașina unui ucraineano-român, în PTF Siret.
- Un autocamion încărcat cu tocătură de lemn a luat foc la Vicovu de Jos.
- Bărbat din Ipotești, înșelat după ce a comandat pe Facebook un geam auto. A plătit 900 de lei, dar nu a primit produsul.
- Carambol cu patru mașini pe strada Cernăuți, provocat de un șofer de 68 de ani fără permis.
- Poliția a intervenit într-un caz de violență în familie la Dorna Candrenilor. În locuință se afla și un copil. Agresorul va purta brățară electronică.
- Creștere mare a numărului de înșelăciuni din online. Escrocii care acționează de la distanță i-au pensionat pe ”șmenarii” clasici.
- Casă distrusă după ce proprietarul ar fi adormit cu țigara aprinsă.
- Dat în urmărire de autoritățile din Italia pentru infracțiuni cu violență, prins acasă la Vadu Moldovei.
- Bărbat de 51 de ani, arestat pentru tentativă de omor după ce a urmărit și lovit cu mașina un băiat de 14 ani aflat pe trotinetă.
- 54 de accidente cu trotinete electrice au fost înregistrate de polițiștii suceveni în ultima perioadă.
- Băut și fără permis, s-a oprit cu mașina într-un gard în timp ce era urmărit de polițiști.
- Haită de cîini filmată în timp ce migra dinspre Șcheia spre cartierul George Enescu din municipiul Suceava.
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