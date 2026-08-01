Măturătorul de presă

Parfumuri contrafăcute, confiscate din piața de la Vicovu de Sus.

Un tînăr care a tras cu pistolul spre cîini, din mașină, amendat, lăsat fără armă, dar și fără permis de conducere.

Otravă pentru șoareci valorînd 5.500 de lei, descoperită în mașina unui ucraineano-român, în PTF Siret.

Un autocamion încărcat cu tocătură de lemn a luat foc la Vicovu de Jos.

Bărbat din Ipotești, înșelat după ce a comandat pe Facebook un geam auto. A plătit 900 de lei, dar nu a primit produsul.

Carambol cu patru mașini pe strada Cernăuți, provocat de un șofer de 68 de ani fără permis.

Poliția a intervenit într-un caz de violență în familie la Dorna Candrenilor. În locuință se afla și un copil. Agresorul va purta brățară electronică.

Creștere mare a numărului de înșelăciuni din online. Escrocii care acționează de la distanță i-au pensionat pe ”șmenarii” clasici.

Casă distrusă după ce proprietarul ar fi adormit cu țigara aprinsă.

Dat în urmărire de autoritățile din Italia pentru infracțiuni cu violență, prins acasă la Vadu Moldovei.

Bărbat de 51 de ani, arestat pentru tentativă de omor după ce a urmărit și lovit cu mașina un băiat de 14 ani aflat pe trotinetă.

54 de accidente cu trotinete electrice au fost înregistrate de polițiștii suceveni în ultima perioadă.

Băut și fără permis, s-a oprit cu mașina într-un gard în timp ce era urmărit de polițiști.