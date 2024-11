”Municipalitatea asigură finanțarea Poliției Locale din taxele sucevenilor, pentru ca Poliția Locală să-și facă treaba în interesul sucevenilor”

”Nu avem un număr constant de patrule, însă, funcție de istoric, pentru că și aici există un anumit istoric și știm că în anumite zile e mai aglomerat orașul, în anumite momente ale zilei e mai aglomerat, și atunci toate forțele caută să-și dimensioneze efectivele către acea perioadă, însă, de regulă, noaptea avem trei-patru patrule în tot orașul, mă refer la Ordine Publică, și circulă toată noaptea.

Trebuie menționat, cred că am mai spus-o și cu altă ocazie: mașinile Poliției Locale au instalat GPS și sînt monitorizate prin GPS. În fiecare moment se știe din dispecerat și polițistul local poate fi urmărit, pentru a se afla unde anume sînt mașinile Poliției Locale și unde sînt patrulele de Poliție Locală. Mai mult decît atît, colegii mei completează, la terminarea fiecărei ture sau fiecărui schimb, un raport în format electronic care, odată salvat, nu mai poate fi modificat și poate fi vizualizat doar de către șefii directi și de către mine. Și atunci, asociem momentele din raport cu prezența în teren, conform cu dispozitivele GPS și cu planificarea pe care o avem, pentru că, tot bazat pe istoric, anumite zone sînt urmărite cu precădere.

Între orele 19 și 21 e Poliția Locală zilnic, pentru că e un interval orar, dar acolo e un plan de acțiune în colaborare cu celelalte structuri ce asigură menținerea ordinii publice. E un anumit interval orar în care avem un istoric prost și atunci căutăm prin prezența acolo, prin legitimarea persoanelor, prin patrulare cu mașina, care într-adevăr rămîne parcată undeva cu luminile aprinse, pentru a descuraja, scopul este și acela de a descuraja posibilele fapte și posibilii autori… însă mașina rămîne, colegii patrulează de la gară, merg pînă la gară, merg pe strada Nicolae Iorga din zona gării (Gara Burdujeni – n.r.) să vadă ce se întîmplă, legitimează persoane, urcăm pe Gheorghe Doja, trec pe strada Putna… Noi căutăm să fim prezenți în zonele cu istoric prost, să-i descurajăm. Asta nu înseamnă că nu s-ar putea muta uneori către alte zone. Ceea ce s-a și întîmplat de altfel.

De cînd am dezvoltat sistemul de supraveghere video pe anumite zone, zona Albina, strada Zorilor, de altfel domnul Nicu Roșca tot povestea de-a lungul timpului chiar și la Radio Top despre acea zonă, astăzi s-a liniștit foarte mult. Este o activitate a Poliției Locale despre care noi nu facem vorbire foarte des. Nu ne referim foarte des la faptul că extindem sistemul de supraveghere video, că monitorizăm din dispecerate, că furnizăm informațiile către toate structurile interesate și care protejează pînă la urmă cetățeanul și asigură un climat de siguranță. De fapt și de drept, creșterea gradului de siguranță în spațiu public este asigurată încet-încet într-un mod primordial, într-un mod relevant, cred că e cel mai corect, de sistemul de supraveghere video. (…)

În Burdujeni mai sînt zone, dar zona Jean-Bart este zona cea mai fierbinte. Și în Iţcani sînt patrule. În ciuda aparenţelor, în ciuda discuţiilor, şi acolo noi avem nişte ore cînd în mod expres avem o zonă unde staţionează colegii mei şi unde legitimează persoane. E firesc să avem nişte indicii cu privire la persoanele care sînt în zone, mai ales cînd nu justifică prezenţa acolo. Adică, acesta este motivul pentru care sînt legitimate. Și-n Ițcani, e adevărat că avem niște sesizări că sînt grupuri de cetățeni de etnie, dar aceștia stau în zonă, locuiesc în zonă și se adună, neavînd neapărat o altă ocupație sau altă destinație, se adună într-o anumită zonă și stau. Vorbesc tare, fumează, beau cafele. Îi amendăm dacă aruncă chiștoacele pe jos, dacă aruncă paharele pe jos, dacă înjură, dacă tulbură ordinea și liniștea publica. Avem amenzi aplicate acolo. Însă, ca fenomen, la atît se rezumă. Chiar discutam pe marginea acelei zone că n-am avut nici un fel de incident grav acolo. Nici unul. De ani și ani de zile. Și nu spun doar din evidențele Poliției Locale, ci discutînd cu toate structurile implicate.

Mai degrabă George Enescu, unde e o afluire de cetățeni dinspre comuna Șcheia, din tot felul de localități ajung, că îi atrage, e o zonă aglomerată, e o zonă cu multe activități. Merg să-și ia un covrig, se mai uită să vadă poate o posibilă victimă, o geantă deschisă, uitată, un rucsac, un bun lăsat pe masă… și acolo avem patrule și avem staționare, în George Enescu. Urmărim bulevardul, în special de la Nordic pînă la intersecția cu Calea Obcinilor, toată zona aceea este urmărită și avem în atenție permanent. Acolo sînt și camere, bineînțeles, avem și camere pe străzile din spate și avem niște itinerare și ore de patrulare. Repet, oricine vrea să comită o faptă pînă la urmă urmărește să treacă patrula și o comite. Nu poate fi anticipat neapărat motivul. Și atunci, prezența, insistența cu care noi ducem patrule în anumite zone, are drept scop tocmai descurajarea aceasta. Prezența sistemului de supraveghere video a redus din numărul de fapte. Și în urma analizelor pe care le facem, pe acest model de desfășurare, de producere a faptelor, dezvoltăm sistemul de supraveghere video în așa fel încît să creștem și, da, am reușit în ani să creștem siguranța cetățeanului în spațul public.

Nu sîntem într-o bulă de perfecțiune, ar fi nefiresc să credem că noi ne aflăm într-o astfel de zonă, dar vă spun că în urma experiențelor și constatărilor personale raportate la alte orașe pe care le vedem ca ghid – Suceava este un oraș liniștit. O să vă mai dau niște exemple aici. Sînt anumite puncte de comerț, operatori economici, care au desfășurat activitate cu caracter non-stop de-a lungul timpului. Și pentru că în zonele respective am constatat tulburări ale ordinii și liniștii publice, încălcări ale normelor de conviețuire cu caracter permanent, am solicitat serviciului de specialitate din Primărie și a restrîns programul de funcționare de la non-stop la un program 6.00-22.00, 7.00-23.00, ceva de genul ăsta. Dau exemple: pe esplanada din centru este un magazin. Acolo s-a restrîns programul. Era non-stop și aveam bătăi cu implicații multiple, că se băteau cu găștile. Mergeau, luau alcool foarte ieftin, îl beau și după aceea se strica toată starea de bine. Eu înțeleg că oamenii ies exact să se simtă bine, dar asta nu trebuie să-i conducă spre starea aceasta. Plus că nici nu erau din municipiu. Oamenii vin către municipiul Suceava din diverse zone ale județului. Am avut o situație tot în zona centrală: tată cu fiu din Bălcăuți, au venit, au petrecut, au chefuit, au băut și la sfîrșit s-au luat la bătaie. Avem situații dintr-astea constant. Minori cu acces la alcool. Acum avem în desfășurare o campanie de verificare a accesului minorilor la tutun, alcool și energizante. Și o să continuăm pe această linie la nesfîrșit. Pe modelul acesta cu restrîngerea programului de funcționare mai avem magazine și în Areni, unde la fel se întîmpla. Acum avem în analiză încă două puncte non-stop din oraș și unul din Burdujeni, motivat de faptul că în jurul acestor puncte se adună grupuri de cetățeni dornici să mai consume ceva alcool. Asta e doar problema și opțiunea dumnealor. Faptul că o fac în proximitatea magazinului, ca se adună acolo să socializeze și de la alcool ajung și la alte situații, presupuse situații… că noi avem niște constatări în zona asta cu alte substanțe si le-am deferit organelor de cercetare în zona centrală. Dar se creează cadrul și mediul suficient pentru a se întîmpla așa.

Cît despre eventuale proteste ale proprietarilor de magazine, în fața interesului general nu prevalează niciodată interesul particular. Adică, oricum ar suna, dar interesul unui comerciant sau al unui magazin nu poate să aibă întîietate în fața interesului public. Au contestat – în primă instanță au pierdut. Măsură a rămas. Merg în instanță își apără dreptul. Sigur că da. Nu sîntem nici noi niște furnizori, niște izvoare de drept și niște furnizori de dreptate. Însă, pe baza a ceea ce constatăm în teren, facem niște analize și propunem niște măsuri, pe lîngă sancțiunile pe care le aplicăm. Am avut discuțiile, am recomandat să nu mai servească băuturi alcoolice, consumatorii aflați în stare vădită de ebrietate, pentru că și asta este o contravenție. Mă rog, am găsit înțelegere puțin spre deloc. Pînă la urmă, cine deschide o unitate de alimentație publică sau de comerț, un magazin, are drept scop profitul, nu are un alt scop. Însă, eu am drept scop, eu mă refer aici ca instituție, Poliția Locală: municipalitatea asigură finanțarea Poliției Locale din taxele sucevenilor, pentru ca Poliția Locală să-și facă treaba în interesul sucevenilor. Acesta este cel mai important obiectiv pe care îl avem. Ce trebuie să spun este că, în continuare, căutăm să aplicăm legea la fel pentru toți, într-un mod egal unitar, echidistant, și, da, vor fi cîteva mii de nemulțumiți că sînt amendați din diverse zone. Cei mai mulți nu sînt din municipiu, repet, și pe parcări, și pe alte contravenții pe care le constatăm. Cei mai mulți nu sînt din municipiu. Însă, pe lîngă cîteva mii de oameni nemulțumiți că sînt amendați, noi discutăm de zeci de mii de suceveni care au dreptul la un oraș mai curat, la un oraș mai sigur, la un confort sporit în spațiul public. Mă înjură oamenii că ridic mașini pe bulevardul George Enescu, dar copiii au prioritate, pot circula pe trotuar, mașinile pot circula pe stradă, redăm strada mașinilor și trotuarele pietonilor”.