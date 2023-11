Monologul cîștigător

„La Cluj am studiat comunicare și relații publice și dați-mi voie să spun că a fost cea mai bună decizie pe care o puteam lua, comparînd rezultatele cu alți colegi de la comunicare din alte orașe, cum ar fi București și Iași. Îmi permit să spun asta pentru că am studiat ulterior și la București pentru comparație și am înțeles care sînt diferențele. Singura diferență majoră e în practică. La Cluj, orice examen era însoțit de o parte practică și asta ne-a ajutat foarte mult. De exemplu, am avut o materie foarte interesantă, organizare de evenimente, și asta am ajuns să și fac. De asta e o materie care mi-a rămas dragă. Examenul a fost să găsim sponsori în teren noi, ca studenți, fără pic de experiență. Să găsim un artist pe care să-l lansăm și apoi sponsori care să investească în el, oameni care să vină la un spectacol organizat de noi de la zero, fără nici un ajutor. Acela a fost examenul și mi-a rămas drag. Am luat 10. Artistul ales am fost chiar eu și m-am autolansat atunci. Eram pasionată de teatru de mică, iar toți colegii mei au fugit către colegii noștri de la Arte, au găsit toți cîntăreții, toți pictorii, toți sculptorii care erau disponibili. Eram o echipă și colegii mi-au spus că îmi vor organiza mie un eveniment ca artist solo. Am avut un monolog”. Cosmina Maria Hrițuc a absolvit în 2018 cursurile Colegiului Național <Mihai Eminescu> din Suceava și a luat Bacalaureatul cu media 10, a terminat Facultatea de Comunicare și Relații Publice din Cluj-Napoca, iar în prezent este business executive la Agenția Untold Universe.