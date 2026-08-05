Mogoș, condamnat la nemuncă în folosul comunității

De la ședința Colegiului Prefectural din data de 30 iulie nu a lipsit Eugen Mogoș, directorul Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură Suceava. Da, da, domnul Mogoș este cel pe care structura centrală a APIA îl suspendase din funcția de director executiv al APIA Suceava pentru perioada 22 mai – 20 iunie. Joi, 21 mai, domnul Mogoș fusese reținut pentru 24 de ore, iar pe 22 mai acesta a fost arestat la domiciliu pentru 30 de zile, fiindcă, pe 18 mai, băut fiind, a produs un accident de circulație cu doi răniți ușor, la ieșirea din Fălticeni spre Spătărești. În ziua producerii accidentului, domnul Mogoș nu se afla în concediu și nu a avut un ordin de deplasare cu mașina de serviciu pe care a condus-o băut bine.

Pe 9 iulie, Eugen Mogoș a scăpat de arestul la domiciliu și a fost plasat sub control judiciar. Imediat ce a fost eliberat din arest, structura centrală a APIA l-a și plasat pe acesta pe funcția din care-l suspendase, așa că, pînă la soluția definitivă și irevocabilă a instanței, domnul Mogoș nici n-a băut înainte de a urca volan și nici gura nu-i mirosea a alcool, așa că poate conduce liniștit APIA. Bine, nu ca pe mașina de serviciu cu care a intrat pe contrasens și a lovit o altă mașină.

Revenind, Eugen Mogoș a participat cu același entuziasm lipsă, ca și ceilalți șefi de instituții prezenți, la ședința Colegiului Prefectural în care s-a discutat despre ”activitățile desfășurate pentru creșterea gradului de siguranță școlară în incinta unităților de învățămînt și în zonele adiacente” și despre ”situația actuală a calității aerului la nivelul județului Suceava”, teme cu care APIA n-are nici o treabă. Pînă să primească sentința instanței de judecată în cazul accidentului de mașină, Eugen Mogoș, bietul de el, a fost condamnat de APIA și de Prefectură la nemuncă în folosul comunității și la plictiseală.

InsTanța și Costel