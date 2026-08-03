Sucevenii votează UDMR

Prezent la inaugurarea celei de-a șasea creșe construite de Ministerul Dezvoltării în județul nostru, cea de la Poiana Stampei, președintele PSD al Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Șoldan, i-a mulțumit ministrului UDMR, Cseke Attila, „pentru sprijinul constant acordat județului Suceava. Programul creșelor este unul dintre proiectele sale de suflet, iar rezultatele se văd deja în numeroase comunități din țară”.

Păi, ar fi bine ca, data viitoare, Suceava să nu mai voteze cu PSD, care ba e la guvernare, ba nu mai e la guvernare, și să acorde votul Uniunii Democrate a Miniștrilor din România.

Misterul Dezvoltării