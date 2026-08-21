Modernizări pe banii altora

La propunerea primarului Vasile Rîmbu, Consiliul Local Suceava a votat ca zona din fața magazinului ”Bucovina” să fie modernizată de firmele care au chioșcuri acolo. Primarul a explicat pe înțelesul tuturor că ”realizarea acestei investiții va conduce la modernizarea unui ansamblu comercial reprezentativ din zona centrală a municipiului, la îmbunătățirea aspectului urbanistic al amplasamentului, la creşterea calității serviciilor oferite cetățenilor şi vizitatorilor municipiului, precum şi la asigurarea unor condiții corespunzătoare de igienă și confort prin realizarea unui grup sanitar public”. Deci, domnul Rîmbu va avea încă un lucru cu care să se laude. Oricum, felicitări pentru că a reușit să facă economii cu care să mai tragă cîteva linii pe asfalt și să încaseze niște bani pentru parcări. Sînt curios dacă atunci cînd își va moderniza biroul de la Primărie, Vasile Rîmbu o va face pe banii domniei sale sau pe ai altora, gen banii contribuabililor.

Parcare pe care