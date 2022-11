Meserie și poezie

”Tehnicul și poezia se împacă, pentru că am avut tradiție. Am păstrat tradiția, cu o mică deviere acum doi ani, din cauza pandemiei. I-am avut acolo pe Vasile Rusu și pe Roman Istrati, cei care ne-au crescut în acest spirit. Din 50 de ani de festival (Festivalul Național de Poezie <Nicolae Labiș> – n.r.), 37 au fost la noi în unitate, datorită lor. Roman Istrati era implicat și avea o prietenie veche cu scriitorii, cu Margareta Labiș, cu toți cei care ne pășeau pragul an de an. Printre participanți se număra și poeta Carmen Veronica Steiciuc, Dumnezeu s-o odihnească. Am fost foarte bune prietene. Să sperăm că anul viitor vom relua organizarea Festivalului <Nicolae Labiș>”. Directoarea Colegiului Tehnic ”Petru Mușat” Suceava, Maria Teodoreanu.