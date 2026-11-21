- Șoferul unui Jaguar, fugărit de polițiști în miez de noapte.
- Înșelăciune cu o drujbă comandată online. Un sucevean a plătit 484 de lei pentru un produs diferit față de cel prezentat în anunț.
- A comandat un Samsung Galaxy S26 de pe Facebook, dar a primit un suport de telefon.
- Sucevean reținut de polițiști după ce a amenințat mai multe persoane pe TikTok. A fost oprit în trafic, iar mascații i-au percheziționat locuința.
- Un tînăr pe motocicletă s-a izbit într-un gard în timp ce era urmărit de polițiști.
- Țigări în valoare de aproape 60.000 de euro, descoperite de polițiștii de frontieră într-o casă nelocuită.
- Un elev care și-a tîlhărit un coleg a primit o pedeapsă penală simbolică, dar are de achitat 1.000 de euro.
- Tînăr din Dornești, fără permis de conducere, reținut după ce a fugit de polițiști pe străzile din Rădăuți.
- Scandalagiu în arest, șoferi băuți prinși și lemn confiscat, după o razie la Cîmpulung Moldovenesc.
- Un ”britanic” care conducea agresiv și cu viteză a ajuns în arest la mai bine de o săptămînă după ce a fugit de polițiști.
- Un băiețel de 9 ani și o femeie de 75 de ani, accidentați în timp ce traversau neregulamentar străzi din municipiul Suceava.
- Fraude informatice cu prejudicii amețitoare, cel mai mare de peste 400.000 de euro, cercetate de polițiștii de la BCCO Suceava.
- Un bărbat de 70 de ani, beat, a fost lovit de un autobuz în timp de traversa strada cu bicicleta, la Baia.
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