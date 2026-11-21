Șoferul unui Jaguar, fugărit de polițiști în miez de noapte.

Înșelăciune cu o drujbă comandată online. Un sucevean a plătit 484 de lei pentru un produs diferit față de cel prezentat în anunț.

A comandat un Samsung Galaxy S26 de pe Facebook, dar a primit un suport de telefon.

Sucevean reținut de polițiști după ce a amenințat mai multe persoane pe TikTok. A fost oprit în trafic, iar mascații i-au percheziționat locuința.

Un tînăr pe motocicletă s-a izbit într-un gard în timp ce era urmărit de polițiști.

Țigări în valoare de aproape 60.000 de euro, descoperite de polițiștii de frontieră într-o casă nelocuită.

Un elev care și-a tîlhărit un coleg a primit o pedeapsă penală simbolică, dar are de achitat 1.000 de euro.

Tînăr din Dornești, fără permis de conducere, reținut după ce a fugit de polițiști pe străzile din Rădăuți.

Scandalagiu în arest, șoferi băuți prinși și lemn confiscat, după o razie la Cîmpulung Moldovenesc.

Un ”britanic” care conducea agresiv și cu viteză a ajuns în arest la mai bine de o săptămînă după ce a fugit de polițiști.

Un băiețel de 9 ani și o femeie de 75 de ani, accidentați în timp ce traversau neregulamentar străzi din municipiul Suceava.

Fraude informatice cu prejudicii amețitoare, cel mai mare de peste 400.000 de euro, cercetate de polițiștii de la BCCO Suceava.