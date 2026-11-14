Măturătorul de presă

Și-a ”altoit” nevasta și acum se dă cu capul de pereții celulei.

Doi bărbați reținuți, după ce o femeie din Sasca Mare a fost înșelată cu 32.500 de lei prin metoda ”Accidentul”.

Scandal într-o locuință din Vama, după o seară de beție. Unul dintre petrecăreți a ajuns la Psihiatrie.

Șoferul tractorului care s-a răsturnat pe centura Rădăuți folosea telefonul în timp ce conducea.

Autoturism proiectat într-un gard, după ce șoferul a ignorat trenul de Putna.

Percheziții în cadrul acțiunii Jupiter față de hoții de motorină din locomotive de la Dornești.

Proprietarul unui disco-bar din Fălticeni unde s-a organizat o petrecere de Halloween, amendat și încătușat pentru că i-a obstrucționat pe polițiști.

Tînără de 29 de ani, reținută în arest după ce fost prinsă a doua oară la volan, deși nu are permis.

Polițiștii au verificat ghiozdanele elevilor la școlile din comuna unde un elev a fost găsit cu un cuțit.

Polițiștii le-au rezervat locuri în arest și șoferilor care refuză să dea sînge pentru stabilirea alcoolemiei.

Un șofer de autobuz, amendat cu 6.000 de lei pentru că nu a dat bilete celor 42 de pasageri.

Sucevean la judecată, pentru că a făcut turism sexual cu ”iubita” în cel puțin patru apartamente din orașe diferite.

Un copil de 5 ani a fost lovit de o mașină în fața grădiniței din Ilișești. Șoferul a anunțat poliția abia a doua zi.