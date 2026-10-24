- Un tînăr de 27 de ani din Șerbăuți cu permis de Anglia suspendat de autoritățile din România, prins conducînd cu viteză la Poieni-Solca.
- Evacuat din casă după ce și-a agresat soția și fiica minoră, și a distrus un telefon pe fondul geloziei.
- Sute de perechi de ciorapi cu inscripția ”Nike”, confiscate în Vama Siret.
- Bărbat din Rădăuți, lovit cu un par în cap după o ceartă izbucnită la un joc de cărți. Agresorul a fost reținut.
- Ucrainean căutat în Croația pentru trafic de migranți, prins la Vama Siret.
- Vînzătoare înșelată cu 4.200 de lei de un individ care s-a dat drept directorul firmei la care lucra.
- Doi concubini găsiți lați pe terasa unui bar din Liteni, după un chef de pomină din care nu au lipsit ”amabilitățile”.
- Polițist încătușat de colegi, în Suceava, pentru că era agresiv, agitat și necooperant.
- A ajuns în arest pentru că a ucis un pui de cîine al cumnatului său.
- Soț agresiv, prins de polițiști la volan cu o alcoolemie imensă. Bărbatul era plin de sînge pentru că încasase o sticlă în cap de la soție.
- A lovit o minoră de 12 ani cu mașina pe o trecere de pietoni din Rădăuți și apoi a făcut un gest omenesc transportînd-o la Urgențe.
- Dosar penal pentru un bătrîn de 81 de ani care s-a răsturnat cu triciclul electric și și-a fracturat șoldul.
- ”Isprava” unui șofer de autobuz băut bine. A lovit cinci autoturisme parcate regulamentar, după care s-a izbit într-un stîlp de electricitate.
Acasă Actualitate Măturătorul de presă