Măturătorul de presă

Un tînăr de 27 de ani din Șerbăuți cu permis de Anglia suspendat de autoritățile din România, prins conducînd cu viteză la Poieni-Solca.

Evacuat din casă după ce și-a agresat soția și fiica minoră, și a distrus un telefon pe fondul geloziei.

Sute de perechi de ciorapi cu inscripția ”Nike”, confiscate în Vama Siret.

Bărbat din Rădăuți, lovit cu un par în cap după o ceartă izbucnită la un joc de cărți. Agresorul a fost reținut.

Ucrainean căutat în Croația pentru trafic de migranți, prins la Vama Siret.

Vînzătoare înșelată cu 4.200 de lei de un individ care s-a dat drept directorul firmei la care lucra.

Doi concubini găsiți lați pe terasa unui bar din Liteni, după un chef de pomină din care nu au lipsit ”amabilitățile”.

Polițist încătușat de colegi, în Suceava, pentru că era agresiv, agitat și necooperant.

A ajuns în arest pentru că a ucis un pui de cîine al cumnatului său.

Soț agresiv, prins de polițiști la volan cu o alcoolemie imensă. Bărbatul era plin de sînge pentru că încasase o sticlă în cap de la soție.

A lovit o minoră de 12 ani cu mașina pe o trecere de pietoni din Rădăuți și apoi a făcut un gest omenesc transportînd-o la Urgențe.

Dosar penal pentru un bătrîn de 81 de ani care s-a răsturnat cu triciclul electric și și-a fracturat șoldul.