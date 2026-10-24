Manuale școlare ajunse la timp

Manualele școlare pentru clasa a IX-a, declarate cîștigătoare în urma licitațiilor, au fost încărcate pe platforma Ministerului Educației, atît în format digital, cît și PDF. Începînd cu data de 15 octombrie și pînă pe 28 octombrie, școlile vor selecta manualele și vor transmite comenzile, în funcție de cifrele de școlarizare aprobate pentru anul școlar 2026–2027. Ministrul sucevean al Educației, Mihai Dimian, le-a mulțumit celor implicați în organizarea licitațiilor, subliniind: ”Le mulțumesc tuturor celor implicați, care, prin efortul lor, au redus durata procedurii de achiziție de la o medie de 10 luni la aproximativ 7 luni! Le mulțumesc pentru această activitate desfășurată inclusiv în perioade de weekend și vacanțe, pentru a duce la bun sfîrșit cît mai repede etapele care au depins de noi”.

Domnule Dimian, pentru a nu mai fi fost atîta stres și atîta muncă, și pentru a fi fost sigur că manualele vor ajunge la timp, trebuia să comandați direct manualele pentru clasa a X-a.

Editura Didactică și Demagogică