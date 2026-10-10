Măturătorul de presă

O pasageră a ajuns la spital, după ce autobuzul cu care circula a frînat brusc.

Băut și fără permis a provocat un accident rutier. A fost ”premiat” cu 24 de ore în celulă.

Doi frați în arest, după ce l-au bătut măr pe fratele lor vitreg.

O șoferiță băută a intrat violent cu mașina într-un stîlp de beton.

” Clubul” select al bicicliștilor beți cu fețele sparte. Tot mai mulți bicicliști ”cad la datorie”, în special în zilele de duminică.

O șoferiță de 21 de ani a intrat cu Smart-ul într-un șanț, din cauză că nu l-a putut stăpîni.

Marcel ”Strong”, două rețineri în arest, pentru violență în familie și conducere fără permis.

Un judecător i-a reunit pe vameși și pe contrabandiști în același loc: în arestul Poliției.

Peste 5 ani de închisoare pentru un bărbat arestat în aprilie, cînd și-a înjunghiat concubina în gît.

O suceveancă a transferat 3.640 de lei crezînd că vorbește cu o cunoștință pe Whatsapp.

Un bărbat a ajuns în arest după ce a furat un cîine din rasa Bichon din curtea unei femei din Dornești.

Arest 30 de zile pentru o tînără care a incendiat mașina iubitului și era să dea foc și la o casă.

Transporturi fictive de lemn descoperite la o firmă din zona Moldovița. Fotografii cu aceeași încărcătură, folosite la 20 de avize.

Două cazuri de furturi de energie electrică, depistate în aceeași zi la Rădăuți și Udești.