Cu racheta de pe Venus pe Saturn

Primăria Suceava nu se oprește din făcut lucruri de excepție, pe care primarul Vasile Rîmbu se grăbește să le anunțe: „Dacă am făcut ceva bine se vede în bucuria copiilor. Noul loc de joacă de pe Aleea Venus își așteaptă deja micii exploratori. Spațiul vă aparține. Folosiți-l cu dragoste și bucurie”.

Lacrimă și aplauze, domnule primar! Să le spunem copiilor ce le-ați transmis, pentru că ei nu vă citesc postările de pe pagina dumneavoastră de Facebook.

Și dacă tot ați vorbit de exploratori și spațiu, domnule primar de origine cosmică, putem să le spunem copiilor că le veți pune la dispoziție și o rachetă de jucărie, ca să aibă cu ce să ajungă în siguranță la locurile de joacă de pe Aleea Saturn și de pe Aleea Jupiter, ori să stea cuminți la ei la bloc și să se dea pe tobogan.

Cosmonauți pînă la Marte