Mai întîi e nevoie de energie și după aceea vine și ”verdele”

Analistul economic Daniel Apostol a publicat pe jurnalul.ro editorialul intitulat ”Înainte de a fi verde, energia trebuie să fie disponibilă”: ”Politicile energetice nu se schimbă prin declarații pompoase pe culoarele Parlamentului. Se schimbă când realitatea le obligă. Iar realitatea ultimilor ani a fost nemiloasă. Mai întâi, războiul. Apoi șantajul energetic. După aceea, atacurile asupra infrastructurii. Acum, riscurile din Orientul Mijlociu”.

”Ce facem cu competitivitatea industrială, în general cu competitivitatea economică a României și a Europei, energia fiind un factor de vulnerabilitate la adresa competitivității. Defilăm cu stindarduri de înverzire, cu misiuni umanitare corecte – dorința de a trăi pe o planetă mai puțin poluată, obiectivele globale de decarbonare sînt ok, sînt corecte, doar că am senzația că la Bruxelles s-a pus cumva… E scrisă această politică verde, Green Deal-ul inițial al Ursulei von der Leyen pare să fie o biblie de neatins, deși și biblia în peste 2.000 de ani a suferit îmbunătățiri și completări. Exact despre asta este vorba și aici. Avem nevoie de energie verde, dar înainte de toate în propoziția asta sînt primele trei cuvinte: avem nevoie de energie. Hai să facem întîi energia accesibilă, ca să fie o resursă disponibilă pentru toată Europa, atît pentru cetățeni, pentru consumatorii casnici, cît și pentru consumatorii industriali și comerciali, și să facem din Europa din nou o economie performantă care să își permită să suporte costurile înverzirii. (Ca să o înverzești trebuie să ai cu ce. Trebuie să ai vopsea, nu?) Trebuie să ai vopsea, iar aceasta costă, vopsea cu ghilimelele de rigoare. Noile tehnologii menite să furnizeze energie electrică cu regim de decarbonare accentuat sînt scumpe, necesită investiții uriașe. Nu toate statele își permit, nu toate companiile sînt dispuse la astfel de investiții în niște tehnologii moderne pînă cînd nu este definită o piață reală, iar piața reală nu se definește dintr-un birou de politicianist de la Comisia Europeană sau din Parlamentul European”.