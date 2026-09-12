- Un biciclist care a fost lovit de o mașină a primit nu mai puțin de patru amenzi din partea polițiștilor.
- Prins cu viteză excesivă, un bărbat a schimbat locul cu soția sa pentru că avea permisul suspendat.
- Peste 1.000 de metri cubi de cherestea au dispărut ca prin farmec de la o firmă din Suceava.
- Lovit de mașină, un bărbat de 74 de ani a ”fugit” de la locul accidentului, însă după cîteva ore i s-a făcut rău și s-a dus la Urgențe.
- Un tînăr pe o motocicletă și minora care îl însoțea, răniți de un șofer neatent la prioritate.
- Polițiștii s-au pus pe conducătorii de biciclete, motociclete, trotinete electrice și mopede. Peste 150 de bicicliști, amendați.
- O șoferiță neatentă a intrat în mașina care acorda prioritate unui pieton, provocînd rănirea unei femei.
- Au umplut un cărucior cu produse, iar la casele rapide au scanat doar unul și au încercat să plece.
- Furt cu repetiție la o hală din Vatra Dornei, printre autori fiind și o persoană cu handicap.
- Băut zdravăn, un șofer a intrat pe contrasens și a provocat un accident rutier cu doi răniți.
- Oprit în trafic după ce circula haotic prin Rădăuți. Șoferul avea 0,84 mg/l alcool pur în aerul expirat.
- Frați reținuți la pachet: unul pentru transport ilegal de material lemnos, celălalt pentru amenințări.
- A căzut cu bicicleta în șanț de beat ce era.
- Un bărbat din Boura a ajuns la Urgențe după ce a căzut cu trotineta electrică în curtea casei.
Acasă Actualitate Măturătorul de presă