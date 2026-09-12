Măturătorul de presă

Un biciclist care a fost lovit de o mașină a primit nu mai puțin de patru amenzi din partea polițiștilor.

Prins cu viteză excesivă, un bărbat a schimbat locul cu soția sa pentru că avea permisul suspendat.

Peste 1.000 de metri cubi de cherestea au dispărut ca prin farmec de la o firmă din Suceava.

Lovit de mașină, un bărbat de 74 de ani a ”fugit” de la locul accidentului, însă după cîteva ore i s-a făcut rău și s-a dus la Urgențe.

Un tînăr pe o motocicletă și minora care îl însoțea, răniți de un șofer neatent la prioritate.

Polițiștii s-au pus pe conducătorii de biciclete, motociclete, trotinete electrice și mopede. Peste 150 de bicicliști, amendați.

O șoferiță neatentă a intrat în mașina care acorda prioritate unui pieton, provocînd rănirea unei femei.

Au umplut un cărucior cu produse, iar la casele rapide au scanat doar unul și au încercat să plece.

Furt cu repetiție la o hală din Vatra Dornei, printre autori fiind și o persoană cu handicap.

Băut zdravăn, un șofer a intrat pe contrasens și a provocat un accident rutier cu doi răniți.

Oprit în trafic după ce circula haotic prin Rădăuți. Șoferul avea 0,84 mg/l alcool pur în aerul expirat.

Frați reținuți la pachet: unul pentru transport ilegal de material lemnos, celălalt pentru amenințări.

A căzut cu bicicleta în șanț de beat ce era.