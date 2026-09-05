Măturătorul de presă

Un ”șofer” care circula de patru ani cu permis fals de conducere a fost prins de polițiști după ce a traversat pe roșu calea ferată.

Pușcăria l-a ajuns din urmă, după ce mașina i-a luat foc în timp ce conducea băut și fără permis.

Doi copii la spital, după o căzătură serioasă de pe trotineta electrică.

” Trezit” la realitate de polițiști, după ce s-a cinstit bine la ”Parada Cailor” din Dorna Arini.

Doi cetățeni ucraineni, de 26 și de 29 de ani, răniți după ce s-au izbit cu mașina în poarta unei case din Bălcăuți. Șoferul era băut.

Bărbat lovit cu o sticlă în cap de un consătean nervos că nu a vrut să-i plătească o bere.

S-a ales cu două fracturi și cu două dosare penale după o ieșire în trafic cu motocicleta.

Incendiul cu oameni evacuați dintr-un bloc din Suceava: au găsit dormitorul în flăcări de la o priză defectă.

Doi bătrîni de peste 80 de ani, victime în accidente în timp ce conduceau triciclete electrice.

Un bărbat care nu avea voie să se apropie de soție și de copii a ajuns în arest, fiind pîrît de băiatul lui de 15 ani că a intrat în casă să-și ia medicamentele.

S-a răzbunat pe soacră, incendiindu-i scările casei și amenințînd-o cu moartea.

A ajuns ”sfărîmat” la spital, după ce a căzut urît cu bicicleta de beat ce era. Pe deasupra a primit și o amendă de 1.730 de lei.