Măturătorul de presă

- Un ”șofer” care circula de patru ani cu permis fals de conducere a fost prins de polițiști după ce a traversat pe roșu calea ferată.
- Pușcăria l-a ajuns din urmă, după ce mașina i-a luat foc în timp ce conducea băut și fără permis.
- Doi copii la spital, după o căzătură serioasă de pe trotineta electrică.
- ”Trezit” la realitate de polițiști, după ce s-a cinstit bine la ”Parada Cailor” din Dorna Arini.
- Doi cetățeni ucraineni, de 26 și de 29 de ani, răniți după ce s-au izbit cu mașina în poarta unei case din Bălcăuți. Șoferul era băut.
- Bărbat lovit cu o sticlă în cap de un consătean nervos că nu a vrut să-i plătească o bere.
- S-a ales cu două fracturi și cu două dosare penale după o ieșire în trafic cu motocicleta.
- Incendiul cu oameni evacuați dintr-un bloc din Suceava: au găsit dormitorul în flăcări de la o priză defectă.
- Doi bătrîni de peste 80 de ani, victime în accidente în timp ce conduceau triciclete electrice.
- Un bărbat care nu avea voie să se apropie de soție și de copii a ajuns în arest, fiind pîrît de băiatul lui de 15 ani că a intrat în casă să-și ia medicamentele.
- S-a răzbunat pe soacră, incendiindu-i scările casei și amenințînd-o cu moartea.
- A ajuns ”sfărîmat” la spital, după ce a căzut urît cu bicicleta de beat ce era. Pe deasupra a primit și o amendă de 1.730 de lei.
- Italiancă de 64 de ani a dat cu mașina într-un gard din Vîrfu Dealului.
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