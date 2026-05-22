Deputat de Suceava cu gîndul la Buzău

În Parlamentul României este pe cale să se inventeze apa caldă. Pardon, în Parlamentul României a fost depus un proiect de lege prin care spitalele publice să fie obligate să introducă o evidență electronică a prezenței personalului medical. Proiectul a fost depus de deputatul USR de Suceava, Emanuel Ungureanu, care susține că, astfel, s-ar preveni situațiile în care medici angajați în spitalele de stat desfășoară activități la privat în timpul programului. A explicat deputatul: „Românii care au nevoie de îngrijire în spitalele de stat din România se plîng constant de faptul că o parte dintre medicii care lucrează acolo nu respectă programul de 8 ore și pleacă de la spitalul de stat la clinicile private cu care au contract și către care direcționează pacienții «pescuiți» în timpul programului de consultații de la clinica de stat. Prin proiectul de lege depus, susținut de parlamentari din mai multe partide, introducem în toate spitalele de stat din România, în mod obligatoriu, un sistem electronic de monitorizare a prezenței pentru tot personalul medico-sanitar și sancțiuni contravenționale pentru unitățile sanitare și managerii care nu instalează sau nu mențin în funcțiune aceste sisteme”.

La Spitalul Clinic Județean Suceava a fost introdus un asemenea sistem încă din 2019, care, însă, a fost scos din uz în pandemie, din motive de protecție a personalului, dar după care a fost repus în funcțiune. Frumos ar fi fost ca domnul deputat de Suceava să fi spus că urmează să se introducă un sistem de pontaj ca cel existent la Suceava. Însă, probabil că Emanuel Ungureanu a rămas cu gîndul la Cluj și la Buzău, unde a fost deputat USR în primele două mandate, și a uitat că a ajuns parlamentar cu votul cetățenilor Sucevei.

Camera Derutaților