Măturătorul de presă

- O șoferiță care consumase băuturi alcoolice a luat la țintă tot ce i-a ieșit în cale.
- Utilaj pentru construcții, proaspăt furat din Marea Britanie, găsit în fața porții unui sucevean.
- Patrulă de poliție, înjurată ca la ușa cortului de un șofer recalcitrant.
- Mai mulți tineri care vindeau canabis și produse etnobotanice și-au aflat condamnările finale.
- Depozitele de material lemnos, luate la ”puricat” de Garda Forestieră și Poliție.
- Șoferul unei autoutilitare cu cherestea a provocat un accident în care a lovit o tînără de 20 de ani.
- Șofer beat și fără permis, pe un drum comunal din Spătărești.
- Percheziții la două firme din Suceava, într-un dosar privind moldoveni care înșelau români de la distanță cu sume imense.
- Un polițist acuzat de abuz în serviciu a fost achitat definitiv.
- Trecerile la nivel cu calea ferată, luate în colimator de polițiști.
- Patru indivizi reținuți în arest, după ce s-au luat la bătaie în urma unei tamponări în trafic.
- Arestat 30 de zile după ce a condus fără permis și cu alcoolemie mare.
- Acțiunea Blocada, două ore de filtre în trafic, în căutarea șoferilor pericol public.
- Pedeapsă redusă pentru un șofer băut care a comis un accident mortal.
- Doi bărbați din Dolhasca, prinși după un furt comis într-o comună din Bistrița-Năsăud.
- Cherestea de rășinoase în valoare de 3.375 de lei confiscată de polițiștii din Burdujeni.
