Măturătorul de presă

De către
Jupanu
-
  • O mașină a poliției s-a ciocnit de un autoturism pe care îl urmărea, abandonat de un ucrainean beat, care a fugit după ce a izbit mașina de un parapet.
  • Ucraineanul băut care a fugit pe șoseaua de centură din Rădăuți a fost reținut.
  • Arestat după ce a comis un jaf la o sală de jocuri, cu o cagulă pe față și cu un cuțit de dimensiuni mari.
  • Șofer prins băut și drogat după ce a lovit un stîlp și o mașină a Primăriei Suceava.
  • Scandal între foști concubini, în fața copiilor. Bărbat din Salcea, reținut după ce și-a amenințat fosta parteneră.
  • Fată de 13 ani, accidentată pe o trecere de pietoni din Volovăț de o mașină condusă de un șofer de 81 de ani.
  • Și-au bătut un coleg de școală și au filmat scena, pentru a se lăuda pe rețelele sociale.
  • Doamna Spania din Suceava, arestată în baza unui mandat european emis de autoritățile italiene pentru „determinarea și exploatarea prostituției”.
  • Hoț de biciclete, arestat după o serie de furturi comise în municipiul Suceava. Alți hoți, prinși rapid în Burdujeni.
  • Sucevean trimis în judecată după ce și-a înjunghiat fratele în urma unui conflict legat de moștenire.
  • Femeie din Vicovu de Sus, înșelată cu 28.000 de lei prin metoda ”falsul angajat BNR”.
  • Au oprit o mașină care avea ITP-ul expirat și au dat peste un șofer care avea permisul suspendat.
  • Șofer lăsat fără permis pentru aproape doi ani și amendat cu peste 18.000 de lei după o urmărire în trafic.

