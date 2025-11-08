Măturătorul de presă

- Urmărire pe străzile din Rădăuți. Un șofer băut, cu permisul anulat, a fugit de poliție și a lovit o mașină parcată.
- Fără permis și sub influența alcoolului, o femeie din Vicovu de Jos s-a izbit cu ATV-ul neînmatriculat într-un gard, la Vicovu de Sus.
- O mulțime de bețivi depistați la volan în doar două zile pe drumurile din Suceava.
- Doi bărbați, arestați după ce au tîlhărit o necunoscută.
- Prins băut la volan, un șofer i-a transmis polițistului tot felul de amenințări și mesaje pe WhatsApp și Facebook.
- Suporter al echipei adverse, bătut de spectatori la meciul de fotbal de la Baia.
- O fată de 17 ani s-a ales cu dosar penal după ce, fără permis, s-a plimbat cu un moped neînmatriculat pînă a ajuns într-un șanț.
- Hoț din Șcheia, prins după ce a furat motorină și unelte de construcții în valoare de 28.000 de lei și a condus o mașină cu numere false.
- Și-a bătut crunt soția, iar apoi a abandonat-o la cîteva sute de metri de casa părinților acesteia.
- A amenințat un agent de poliție că îi taie gîtul cu un cutter și că îi incendiază casa.
- Aflat în perioada de încercare, un tînăr prins beat la volan și fără permis a fost arestat.
- Înșelat pe OLX cu 990 de lei, după ce a introdus datele cardului pe un site fals.
- Femeie ruptă de beată, lovită de o mașină în timp ce mergea haotic pe stradă și împingea un cărucior în care se afla copilul de doar 4 luni.
- Accident cu un rănit după ce un șofer nu s-a asigurat, iar altul a depășit o coloană de mașini.
