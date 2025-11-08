Măturătorul de presă

Urmărire pe străzile din Rădăuți. Un șofer băut, cu permisul anulat, a fugit de poliție și a lovit o mașină parcată.

Fără permis și sub influența alcoolului, o femeie din Vicovu de Jos s-a izbit cu ATV-ul neînmatriculat într-un gard, la Vicovu de Sus.

O mulțime de bețivi depistați la volan în doar două zile pe drumurile din Suceava.

Doi bărbați, arestați după ce au tîlhărit o necunoscută.

Prins băut la volan, un șofer i-a transmis polițistului tot felul de amenințări și mesaje pe WhatsApp și Facebook.

Suporter al echipei adverse, bătut de spectatori la meciul de fotbal de la Baia.

O fată de 17 ani s-a ales cu dosar penal după ce, fără permis, s-a plimbat cu un moped neînmatriculat pînă a ajuns într-un șanț.

Hoț din Șcheia, prins după ce a furat motorină și unelte de construcții în valoare de 28.000 de lei și a condus o mașină cu numere false.

Și-a bătut crunt soția, iar apoi a abandonat-o la cîteva sute de metri de casa părinților acesteia.

A amenințat un agent de poliție că îi taie gîtul cu un cutter și că îi incendiază casa.

Aflat în perioada de încercare, un tînăr prins beat la volan și fără permis a fost arestat.

Înșelat pe OLX cu 990 de lei, după ce a introdus datele cardului pe un site fals.

Femeie ruptă de beată, lovită de o mașină în timp ce mergea haotic pe stradă și împingea un cărucior în care se afla copilul de doar 4 luni.