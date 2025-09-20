Măturătorul de presă

- Mergea liniștit pe drum spre casă și s-a trezit luat la bătaie de vecinul său.
- Tînără de 17 ani rănită după ce un șofer de 19 ani, băut și fără permis, a ajuns cu un Audi într-un pîrîu, la Paltinu.
- Trei bicicliști, unul mai beat ca altul, victime ale căzăturilor.
- Fată de 14 ani, din Brașov, dispărută de o săptămînă, găsită captivă în casa unui tînăr din Suceava. Acesta avea un ordin de protecție care-i interzicea să se apropie de adolescentă.
- Femeie scoasă din fîntîna unde a ajuns în plină noapte.
- Vehiculele pe două roți, ținta unei ample acțiuni a polițiștilor și inspectorilor RAR.
- Băut și fără permis, a zburat cu mașina în albia unui pîrîu.
- Șofer de 23 de ani din Frătăuții Vechi, băut și cu permisul suspendat, oprit de polițiști după ce au pus în fața mașinii acestuia un dispozitiv spike.
- Un bărbat din comuna Ostra, județul Suceava, a fost îndepărtat din locuința comună și s-a ales cu dosar penal după ce și-a amenințat soția cu acte de violență.
- Bărbat agresat de proprietarul unei ferme din Frătăuții Vechi după ce l-a filmat în timp ce încărca o bovină într-o autoutilitară.
- Incendiu la un spațiu comercial din comuna Frumosu. Două femei au suferit atacuri de panică.
- Înșelăciunile, printre puținele tipuri de infracțiuni care sînt în creștere. Escrocii din online prosperă și sînt foarte greu de prins.
- Șofer fără permis, amendat cu 12.000 de lei și arestat 30 de zile după ce a încercat să fugă de polițiști și a provocat haos în trafic.
