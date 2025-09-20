Măturătorul de presă

Mergea liniștit pe drum spre casă și s-a trezit luat la bătaie de vecinul său.

Tînără de 17 ani rănită după ce un șofer de 19 ani, băut și fără permis, a ajuns cu un Audi într-un pîrîu, la Paltinu.

Trei bicicliști, unul mai beat ca altul, victime ale căzăturilor.

Fată de 14 ani, din Brașov, dispărută de o săptămînă, găsită captivă în casa unui tînăr din Suceava. Acesta avea un ordin de protecție care-i interzicea să se apropie de adolescentă.

Femeie scoasă din fîntîna unde a ajuns în plină noapte.

Vehiculele pe două roți, ținta unei ample acțiuni a polițiștilor și inspectorilor RAR.

Băut și fără permis, a zburat cu mașina în albia unui pîrîu.

Șofer de 23 de ani din Frătăuții Vechi, băut și cu permisul suspendat, oprit de polițiști după ce au pus în fața mașinii acestuia un dispozitiv spike.

Un bărbat din comuna Ostra, județul Suceava, a fost îndepărtat din locuința comună și s-a ales cu dosar penal după ce și-a amenințat soția cu acte de violență.

Bărbat agresat de proprietarul unei ferme din Frătăuții Vechi după ce l-a filmat în timp ce încărca o bovină într-o autoutilitară.

Incendiu la un spațiu comercial din comuna Frumosu. Două femei au suferit atacuri de panică.

Înșelăciunile, printre puținele tipuri de infracțiuni care sînt în creștere. Escrocii din online prosperă și sînt foarte greu de prins.