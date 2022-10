Margareta Clipa, pe scenă, dar și pe Facebook, Youtube și TikTok

„Timp de trei ani m-a ajutat un specialist IT-ist cu Facebook-ul. În așa fel m-a ajutat încît nepoata mea, care este profesoară de matematică-informatică, făcea absolut tot ce-i spunea IT-istul, și el numai posta. După trei ani de zile nu am mai avut ce posta și a trebuit să întrerup colaborarea. Însă, nu am mai reluat-o, deoarece el a luat pe altcineva în lucru, și-a luat o altă interpretă. Și-atunci, nepoata mea a preluat această sarcină. Ea postează absolut totul pe Facebook, ea controlează absolut totul. Apoi, am aproape 40.000 de abonați pe canalul meu de Youtube. Am dezvoltat acest canal și am avut grijă de el ca de un copil. Este foarte important să fii prezent pe rețelele de socializare, mai ales pe Youtube, pentru că ești căutat. Și-atunci, eu mi-am făcut multe videoclipuri cu filmări din toată Bucovina și le-am încărcat pe canalul meu de Youtube. Am surprins cele mai frumoase locuri. Și pe TikTok stau bine. Eu încarc tot ceea ce consider că este frumos, aspecte din viața oamenilor. Mergi pe stradă și vezi unul care cîntă, cum mi s-a întîmplat la Iași. Vii cu trenul, îl vezi pe unul care cîntă, cum mi s-a întîmplat venind în aceeași zi de la Iași la Suceava. Un lăutar cînta. Ei, nu l-am surprins eu pe TikTok? Nu am cele mai multe vizualizări? Am 204.000 de vizualizări pe TikTok. Eu surprind momente din viața omului, nu prostii. Revenind la Youtube, rog oamenii să intre pe canalul Margareta Clipa și să se aboneze, pentru că vor fi la curent cu toate noutățile mele muzicale și vor fi primii care vor afla de ele”. Interpreta de muzică populară Margareta Clipa. (Foto: Pagina de Facebook a artistei)