În județul Suceava, 60% din directorii de școli sînt cu delegație, după ce în luna ianuarie a acestui an le-au expirat mandatele obținute prin concurs. În luna aprilie, expiră mandatele pentru alți directori, în proporție de 20%.

În opinia șefului Inspectoratului Școlar Suceava, Ciprian Anton, Ministerul Educației va organiza concursurile undeva în lunile mai-iunie.

La noi, cum se tărăgănează lucrurile, mai ales în Educație, sîntem siguri că examenele vor avea loc în mai. Adică, mai vedem noi și le facem mai încolo.

1 mai bun ca altul