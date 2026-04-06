Procentul mic foarte mare

Șeful Serviciului Public de Înmatriculări și Permise Auto, comisarul șef Marius Emilian Rusu, a anunțat care a fost procentul de promovabilitate la examenul pentru permisul auto: ”Vorbim de un număr de 20.000 de candidați care au fost examinați, din care 8.549 au fost admiși, procentul de promovabilitate fiind undeva la 40,67%”.

Cineva de la Buziaș ori de la Tîrgu Frumos ar putea spune că procentul este mic, însă noi, cei care trăim în județul Suceava, îndeosebi în municipiul Suceava, realizăm că procentul este foarte, foarte mare.

