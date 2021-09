Lăsați imaginația copiilor să lucreze

”Eu de ceva timp vreau ca școala să pună mai puțin accent pe memorie și pe informații pe care nu le folosim și să lase imaginația să lucreze și să scoată din copil ceea ce este pus în el. Pentru că Dumnezeu cînd ne-a trimis aici ne-a trimis cu ceva. Eu am pierdut foarte mulți ani fiindcă nu am fost conștientă de ceea ce aveam în mine. Relativ tîrziu am început să scriu, stimulată de proiectul unui coleg. Este vorba de Marius Gabor, care și-a scos cartea <Amor de dragul ploii>. Eu mai cochetam cu ideea asta, dar mi se părea cumva un vis. Vizualizam un fel de carte și mă gîndeam la ce voi așterne eu în acele pagini. Dar, exista în subconștient ideea și cred că în timp a trebuit să se materializeze. Marius Gabor și Nicoleta Daneliuc (n.r. – purtătoarea de cuvînt a Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Suceava) m-au încurajat să scriu, iar ulterior și Romulus Andriescu, un prieten care a scris cîteva cuvinte pe coperta celei de-a doua cărți scoase de mine. Am avut în jurul meu oameni frumoși care m-au încurajat să scriu, deși eu nu aveam încredere foarte multă în ceea ce făceam. Cu Nicoleta Daneliuc am o colaborare de mulți ani, o colaborare de suflet. Noi am demarat niște proiecte sociale ample”. Brîndușa Sorina Bialy, coordonatoarea personalului de specialitate de la Centrul de Servicii Multifuncționale din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Suceava și autoarea volumelor de poezie și proză scurtă ”Iubește!” și ”Manual de stări”.