La Soroca, după un vas de pămînt

„Cu Soroca avem parteneriate, și județul cu raionul, și municipiul Suceava cu orașul. Am fost acolo la Festivalul Vinului. Raionul Soroca este cel mai mare producător de mere din Republica Moldova. Am vorbit de turism și de dezvoltarea unor proiecte culturale și de asistență socială. Fiindcă erau prezente acolo și oficialități din Guvern și din Parlament, din conducerea centrală a Republicii Moldova, le-am propus să armonizăm cumva oferta turistică la viitoarele tîrguri. Avem deja un proiect concret denumit <Drumul lui Ștefan>. Am înregistrat marca și am discutat să punem în valoare ctitoriile ștefaniene, să stabilim și o serie de trasee turistice, prin care să promovăm, dar să și dezvoltăm zonele respective. Pe <Drumul lui Ștefan>, una din acțiuni, de promovare și de suflet, a fost cea anunțată cu prilejul aniversării a 150 de ani de la Marea Serbare de la Putna. Vom încerca să adunăm pămînt din toate ctitoriile lui Ștefan și să organizăm un eveniment în care să depunem pămîntul la mormîntul lui Ștefan, pe un model pe care l-au făcut cei care au organizat Marea Serbare de la Putna din 1871. Avem vase din lut de Marginea în care am adus pămînt din Cetatea Sorocii. Acolo am discutat despre colaborarea efectivă dintre Suceava și Soroca pe tema promovării celor două cetăți. Există un proiect comun de promovare a acestor cetăți, cu tur virtual pe Soroca și Cetatea de Scaun. Ca și suprafață, Cetatea Soroca este mai mică decît Cetatea de Scaun. Este construită în 1489 pe partea Nistrului și era o fortăreață de observație. E construită pe locul unei fortărețe florentine. Are acoperiș, deci e puțin altfel față de Cetatea de Scaun. În plus, nu are ziduri de sprijin și este pur și simplu ca un castel. Cetatea de Scaun este mai dotată. E Cetate de Scaun, e altceva. Sînt zidurile…”. Vicepreședintele Consiliului Județean Suceava Niculai Barbă.