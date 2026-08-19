La executat chiar că se pricepe

După ce a inventat apa caldă, Primăria Suceava a inventat și asfaltul, pe care spune că-l pune pe toate drumurile din oraș, care pînă acum erau ”asfaltate” doar cu pietriș, praf și noroi – atunci cînd se lucra pe ploaie. Ca ”să să știe”, primarul Vasile Rîmbu a scris: „Încet, încet, peste tot unde astăzi vedeți șantier (scuze pentru disconfort), mâine veți vedea străzi aduse la standarde normale pentru orașul modern pe care ni-l dorim cu toții. Ascultăm. Planificăm. Executăm. Bujorilor, Iacob Zadik… și continuăm privind spre viitor. Fiecare stradă contează. Vă asigur că mă preocupă siguranța și calitatea tuturor lucrărilor”.

Asta da viziune de senzație pentru o administrație în anul 2026! De ascultat nu știm ce ascultă primarul, rock nu prea credem, de planificat știe el să-și planifice concediile cum trebuie, iar în ceea ce privește executatul s-a văzut că le are. De cînd este el primar a executat cu satisfacție o grămadă de chioșcuri și de mici afaceri.

Strada Bujorilor în obrăjori