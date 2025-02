La așa aeroport, așa investiție

Suceveanul Florin Senciuc, stabilit de 25 de ani în SUA, s-a întors în State, după o scurtă vizită făcută în orașul său natal.

”Drumul de la București la Varșovia a fost fără probleme. Varșovia- New York, iarăși a decurs fără incidente. În schimb, a trebuit să stau, că așa a fost biletul, a trebuit să stau 18 ore pe aeroportul JFK, iarăși fără incidente acolo și am ajuns acasă (Indianapolis – n.r.), am făcut 24 de ore, după un zbor, cum am spus, fără incidente. Deci, cu plăcere pot să zic că a fost bine. În legătură cu aeroportul JFK, care poartă numele fostului președinte asasinat la Dallas, vreau să spun că, acum, stînd foarte mult timp acolo, aproape o zi, am avut ocazia să merg între terminale, că trebuia să mă mișc un pic, să aflu de posibilitatea de a veni un pic mai repede acasă. Nu a fost cazul, pentru că Statele Unite, și aici putem să o prezentăm ca o știre, tocmai este în mijlocul a două fronturi atmosferice, două ninsori foarte puternice, una din Sud, una de pe la mijlocul Statelor Unite, și au fost un pic de probleme în cadrul aeroportului cu zborurile, unele anulate, altele amînate. Am aflat că există o investiție de 19 miliarde de dolari, atenție!, 19 miliarde de dolari, numai pentru aeroportul respectiv, bani pentru mărirea aeroportului cu două noi terminale, plus ceea ce înseamnă infrastructură, adică vor fi șosele tip autostradă în jurul aeroportului, undeva la trei benzi pe un sens, cu parcări noi… Oricum, aeroportul era un pic subdezvoltat și cam trebuia adus la zi. Proiectul este finanțat de către Autoritatea Aeroportuară a Statului New York. Eu l-aș încadra în primele cinci aeroporturi din lume, ca volum. Nu cred că greșesc cu mult. Este vorba de Heathrow – Anglia, este vorba de Atlanta – Georgia, Statele Unite, și JFK vine acolo. La fiecare 40 de secunde aterizează sau decolează un avion, deci cadența este impresionantă”.