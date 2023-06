Kant, da, Jung, ba

„S-a întîmplat un lucru pe care nu mi l-am dorit. Am intrat într-un domeniu, simbolistica, foarte dificil. Eu nu am competențe în domeniul acesta, al semioticii, al semanticii. În facultate am avut cîteva cursuri, dar foarte subțiri în acest domeniu. Or, pentru ca să pot merge mai departe, să trec dincolo de apelative, m-am apucat de simboluri și am făcut rost de Jung, Carl Gustav Jung. Și este foarte dificil. Mi l-am adus din Anglia, fiindcă la noi nu sînt toate studiile. Studiile respective sînt în engleză. Nu mă deranjează prea tare. Jung și-a scris principalele studii în engleză, nu în germană. Este un lucru foarte interesant. Însă, au fost traduse și-n germană, probabil că tot de echipa domniei sale. Jung nu se studia pe vremea tovarășilor. Jung era trecut la index. Kant se studia. Kant are un sector important despre simboluri și simbolistică, dar partea tradițională, luminoasă, nu partea ascunsă a problemei simbolurilor. Simbolurile acestea au creat civilizația umană. Civilizația umană a fost creată prin simboluri. Isus a fost un simbol. Un simbol care a modernizat lumea. Religia are o mulțime de simboluri. Sfîntul Ilie este un simbol. Cel ce aduce furtuna, trăsnetul, ș.a.m.d. Avem o mulțime de simboluri religioase, dar în activitatea umană avem simboluri lîngă simboluri și problema aceasta a simbolurilor ne dirijează viața. Și-atunci am umplut casa de cărți de simboluri și stau și buchisesc toată ziua și mă pregătesc de o abordare a întregului material din acest punct de vedere al simbolurilor”. Profesorul Petru Tomegea, autorul cărții ”Apelative onomastice – Dicționar”, despre una dintre preocupările sale. Domnul Tomegea a fost profesor de limba română, iar în 2013 a ieșit la pensie. În prezent, Petru Tomegea scrie cărți și editoriale la cotidianul ”Crai Nou”.