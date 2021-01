Jurnalist în anul pandemiei

”O, Doamne, cine le-a numărat? Mii. Media (de articole pe zi – n.r.) e mai mult de trei. Am avut zile în care am avut 14-15 articole. Prin aprilie, mai. Informațiile despre pandemie au fost prioritare. Au fost perioadele alea din martie, aprilie, mai, cînd începeam să scriu de la 8, 8 și jumătate, pînă după miezul nopții, cînd, îți aduci aminte, erau anunțurile cu ordonanțele, cu starea de urgență… Stăteam pînă după miezul nopții. Ulterior s-au mai așezat lucrurile, dar numai simplul fapt că auzi zilnic despre morți, despre oameni care s-au îmbolnăvit, care suferă, care sînt în stare gravă… Am avut prieteni, cunoștințe, oameni pe care i-am apreciat, care s-au îmbolnăvit sau pe care i-am pierdut. Înfiorător a fost. A fost o perioadă la începuturile mele presă, eu știu, pînă acum 4-5 ani, cred, cînd refuzam să scriu despre oameni care mi-au fost apropiați sau pe care i-am cunoscut foarte bine. Ulterior am zis că dacă i-am cunoscut pot să scriu mai în cunoștință de cauză și au fost prieteni la înmormîntarea cărora am fost și ulterior am scris despre asta. E unul din cele mai odioase momente din viața de jurnalist”. Dana Humoreanu de la ”Monitorul de Suceava”, jurnalist care răspunde de sectorul medical, vorbind despre numărul de articole scrise în anul pandemiei și despre faptul că este foarte greu să scrii articole la trecerea la cele veșnice a unor apropiați.