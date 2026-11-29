În municipiul Suceava a fost amplasată prima insulă ecologică pentru colectarea deșeurilor, iar primarul Vasile Rîmbu a vorbit despre ”noua eră a salubrizării” și a spus că ”salubrizarea de secol XXI nu mai este un vis îndepărtat pentru Suceava”.

Chiar am întîlnit mulți suceveni care erau abătuți pentru că-mi spuneau că visul lor de a trăi într-un oraș cu salubrizare de secol XXI pare prea îndepărtat și s-ar putea să nu-l mai prindă.

În numele acestor suceveni, vă mulțumesc din suflet, domnule primar, pentru că printr-o muncă neobosită ați reușit să faceți ca încă un vis să devină realitate.

Strada Speranței nr. 13 vis