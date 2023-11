În loc de salut, o întoarcere de spate

Primarul Sucevei, Ion Lungu, susține că toate mișcările de personal care urmează se vor face doar pe criterii de performanță, spunînd că este antrenat în această chestiune încă de pe vremea cînd lucra la CCH, actualul ”Ambro”: ”Cînd eram director la CCH am redus personalul la un moment dat de 3.300 la 1.500. Am fost cît se poate de obiectiv, cu toate că îmi era foarte greu, pentru că am lucrat acolo ca muncitor necalificat, apoi ca muncitor calificat, tehnician, economist, șef birou, șef serviciu, director economic și director general. Unii îmi spuneau <Ionică, ajută-mă> sau alții <domn director, ajutați-mă> și eu le spuneam <nu mă bag, nu știu, șeful tău știe pe cine dă afară>. Din cei dați afară atunci și acum mă salută pe stradă. E clar că se va merge pe criterii de performanță. Sigur, eu ca primar am ultimul cuvînt și am puterea să fiu obiectiv”.

Trebuie de spus că primarul trebuie să scadă numărul posturilor de conducere de la 79 la 63, de te întrebi la ce naiba trebuie atîția șefi, și 63 fiind extraordinar de mulți, de parcă Suceava are fi ditamai metropola americană și nu oraș din nordul României plasat undeva la țară.

Oricum, cele două situații nu sînt deloc comparabile. La CCH nu erau salariile prea mari și era și mult de muncă, iar cei disponibilizați nu erau șefi, ci pălmași. În schimb, la primărie este vorba despre niște șefi cu salarii babane, care nu fac prea mare brînză pentru a le încasa.

Așa că în cazul puțin probabil în care șefii chiar își vor pierde de tot șefia și, implicit, beneficiile financiare, respectivii nu doar că nu-l vor mai saluta pe Ion Lungu, dar îi vor întoarce și spatele atunci cînd îl vor întîlni.

Instinct (de) primar