În Deltă, prețuri peste poate de nesimțite

„În inima Deltei, mă refer la localitățile Murighiol, Mahmudia, Sulina, hotelurile și pensiunile sînt relativ pline. Am stat de vorbă cu domnul la care am primit găzduire, un fost sucevean de-al nostru, care s-a stabilit în Deltă. El nu are casa deschisă circuitului turistic. Stînd de vorbă cu domnia sa mi-a zis că se înregistrează un recul puternic al turiștilor în Deltă, dar în nici un caz din pricina războiului, ci din alte motive, printre care se numără prețurile la cazare și masă, care și-așa erau nesimțite în Deltă. Acum, sînt peste poate de nesimțite. La servit masa sînt prețuri ca în Elveția. Vorbind de masă, am constatat cu amărăciune că peștele din Dunăre sau din Delta Dunării a devenit o raritate în Deltă. La localuri nu mai găsești pește veritabil de Dunăre sau de Deltă. Fiind foarte, foarte mulți operatori economici, fiind foarte mulți pescari, pescuitul a luat o turnură haotică, cu efect direct asupra populației piscicole a Deltei Dunării și a Dunării. Nu mai este pește, la modul propriu. Vorbim de albitură, cum îi spun pescarii: caras, plătică, roșioară, babușcă. Ai frecvență și ai rezultate tu, ca pescar, dar a prinde un crap de Dunăre, deja e o raritate. Pe de altă parte, o spun cu nedisimulată modestie, eu, împreună cu bunul meu prieten cu care am fost, domnul Răzvan Florea, el fiind un pescar foarte bun, că peștele nu se mai atinge de tradiționalele rîme și de tradiționala mămăligă. Acum, totul este pe bază de nade din comerț, cu tot soiul de arome, cu tot felul de aditivi. Ca momeală finală se pun doar acele pop-up-uri care stau ridicate, din plastic. În Deltă era căldură mare și ziua, și seara, și noaptea. Noaptea, chiar dacă stai sub o răchită sau sub o salcie pletoasă, umiditatea este crescută și trebuie să te hidratezi permanent. Trebuie să ai tot timpul apă la tine. Într-o zi de pescuit, de la ora 05.30, de cînd a răsărit bine soarele, și pînă seara la 07.00, cînd vin prietenoșii țînțari în roiuri să te mănînce la propriu, aproape fiecare dintre noi a consumat cîte opt litri de apă plată. Oricum, Delta atrage și acum. Cel care a fost o dată în Deltă și este iubitor de natură, este iubitor de frumos, este iubitor de nobila pasiune a pescuitului, se va duce acolo indiferent de rigorile și de restricțiile aberante ori mai puțin aberante pe care le impun legiuitorii”. Profesorul Ovidiu Milici, consilier al primarului Sucevei și pescar amator.