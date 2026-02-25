În așteptarea chiriașilor

Conform primarului Adrian Popoiu, blocul de locuințe de serviciu pentru tineri profesori și medici construit de Primăria Siret cu fonduri europene nerambursabile ar urma să fie terminat în prima decadă a lunii aprilie și va fi dat în folosință pînă cel tîrziu pe 30 iunie anul acesta. Blocul cu 16 apartamente are două tronsoane de tip D+P+3E. 10 locuințe sînt cu două camere, fiecare cu suprafața de 52 de metri pătrați, iar celelalte șase au trei camere, fiecare cu suprafața de 71 de metri pătrați.

Proiectul este unul lăudabil, însă, la vremurile pe care le trăim, să sperăm că blocul va avea și chiriași. Medicii, de regulă, refuză să se multe în orașele mici, iar profesorii poate ar veni, dar ce să facă, în condițiile în care cadrele didactice cu vechime, care-s stabilite de multă vreme în Siret, abia reușesc să-și facă rost de catedre cu normă întreagă, după creșterea acesteia la 20 de ore pe săptămînă.

Emil Bloc