Îmbulzeală doar la concerte

„Am fost pregătită înainte de a pleca pentru prima dată în China prin faptul că am studiat limba chineză la Iași, la universitate. Asta m-a ajutat să descopăr cultura chineză și să explorez despre economia chineză. Am scris puțin și despre diplomația economică chineză, comparînd-o cu cea americană și cu cea a Uniunii Europene. În China am putut vedea că tot ceea ce știam despre China din afară e total diferit de ceea ce este China dinăuntru. În primul rînd, cînd ajungi în Shanghai, că acela este orașul unde am ajuns prima oară, m-a impresionat că toate clădirile din centru sînt noi, clădiri futuriste, clădiri pe care nici măcar nu ți le imaginezi. Le vezi în filme și spui că filmul ăla e SF, e un film de viitor. Shanghai e cel mai dezvoltat oraș și a fost, cum am mai zis, primul pe care l-am văzut în China. M-a impresionat din punct de vedere arhitectural, precum și fiindcă-i foarte curat și foarte bine organizat. Chiar dacă acolo există o imensitate de oameni, pentru că vorbim de peste 20 de milioane de locuitori, nu observi aglomerație pe străzi. De ce? Tocmai pentru că-s foarte, foarte bine organizați. Infrastructura este foarte bine gîndită, metroul e nou-nouț, au autobuze de ultimă generație și nu observi oameni îmbrîncindu-se decît dacă se organizează vreun concert sau la Ziua Națională. Traficul auto e foarte aglomerat și nu se respectă regulile. Ăsta-i singurul loc unde nu se respectă regulile. Ca străin nu poți să conduci în China decît dacă-ți iei permisul de conducere chinez. Este un examen pe care-l dai în limba engleză. Însă, cu transportul public ajungi oriunde, cu metroul, cu autobuzul, cu trenurile de mare viteză. China este cea mai sigură țară pe care am vizitat-o și în care am locuit. La orice oră poți să fii pe stradă. Sînt și camere de supraveghere și e siguranță peste tot. Am fost la orice oră pe stradă în China. Nu mi-a fost niciodată frică și nu mi s-a întîmplat nimic”. Nicole Vasilcovschi, lector universitar doctor în domeniul economiei și științelor sociale, care predă și la o universitate din provincia chineză Shandong.