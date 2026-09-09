Banii de la ACET sînt bani adevărați?

Operatorul regional de apă și canal ACET Suceava a anunțat că angajează 13 oameni, cei mai mulți, 7, pe post de instalatori. Anunțul a fost însoțit de o fotografie a sediului ACET în fața căreia zîmbesc tinere și tineri îmbrăcați cu niște salopete impecabile și avînd pe cap niște șepci nou-nouțe. Spui că toți aceștia sînt membrii echipei celebrului instalator polonez care muncea în Anglia la începutul anilor 2000 ori că lucrează la o firmă care are contract cu NASA.

Evident, fotografia este realizată cu inteligența artificială, pentru că, dacă ar fi fost fotografiați instalatorii ACET plini de noroi lucrînd la o avarie pe undeva prin cartierul Zamca, nimeni nu ar mai fi vrut să se angajeze. Mai ales că salariile oferite nu sînt deloc mari, acestea fiind departe de valoarea veniturilor obținute de instalatorul polonez care muncea în Anglia.

Dacă ACET a recurs la falsificarea imaginii muncitorului din cadrul companiei, oare anunțul o fi adevărat? Și oare ACET-ul le va da noilor angajați bani adevărați sau din cei făcuți la imprimantă?

N(or)oi, cei din linia întîi