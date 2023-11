Gustul face diferența

„Da, am o seră și o mică livadă de meri. Nu stropesc pomii și de aia nu prea s-au făcut merele. Atunci cînd mi-am pus pomii am chemat niște specialiști de la Fălticeni și le-am zis că nu vreau să-i stropesc deloc. Mi-au explicat că nu se poate să nu-i stropesc. Eu, la începutul primăverii dau cu cupru și mai este o substanță de asta. Dar ei spuneau că la Fălticeni stropesc de 12-13 ori pe an. Mi s-a părut mult, însă, pe de altă parte, dacă iei un măr din Fălticeni și-l ții afară la temperatura camerei o săptămînă se strică. Înseamnă că-i natural. Haideți să realizăm ce înseamnă merele alea care stau în galantare cu lunile de zile și nu se strică, în condițiile în care la Fălticeni se stropește de 12-13 ori pe an. La merele de Fălticeni simți gustul și asta face diferența. Noi am făcut sera acum cîțiva ani și cînd a venit soția bucuroasă cu primele roșii a mîncat Clara (fiica celor doi – n.r.) și m-a întrebat dacă-s fructe sau legume. Erau roșii cherry, mai dulci, însă aveau alt gust față de cele din comerț pe care le luasem pînă atunci. În primul an, fiind la început, am luat efectiv pliculețe cu semințe din alea cum găsești peste tot, dar diferența între roșiile pe care nu le stropești deloc și cele din comerț e foarte mare. Pe de altă parte, cei care au acasă o livadă cu 15-20 de meri în anul în care recolta e cît de cît normală n-ai ce face cu merele, că nu țin peste iarnă, și-atunci faci suc, care ține și un an de zile dacă îl păstrezi în condițiile recomandate. La noi în județ se consumă suc de mere și am cunoscut femei care au mere și-și fac suc. În tot județul s-au dezvoltat centre de producere a sucului de mere. Se mai amestecă mere cu pere, mere cu zmeură…”. Tiberiu Avram, redactorul șef al ”Monitorului de Suceava”.