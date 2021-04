Galeria dă tonul, ceilalți o urmează

„În urmă cu doi ani de zile am participat la un meci al lui Crystal Palace. Am fost prezent alături de acei suporteri minunați, iar de la magazinul de prezentare mi-am luat mai multe fanioane. De unde pînă unde am ajuns la un meci al lui Crystal Palace, echipă din Premier League? În urmă cu doi ani am organizat o nouă ediție a proiectului <Football in Heaven>, prin care la Suceava au ajuns jurnaliști din Marea Britanie, Italia, Germania și Norvegia. Am mers în ceea ce înseamnă județul Suceava și au asistat la meciuri de fotbal din ligile inferioare. Unul dintre jurnaliștii prezenți este fan Crystal Palace. Eu sînt suporter Liverpool și voiam să particip la o partidă pe Anfield, să văd exact cum este atmosfera acolo. Am fost convins să particip la un meci al lui Crystal Palace și sincer vă spun că nu mi-a părut rău pentru că, într-adevăr, acolo spectatorii cîntă din primul pînă-n ultimul minut. Cîntece frumoase și încurajări pentru echipă. Tot stadionul cîntă pentru a încuraja echipa, indiferent de rezultat, ceea ce nu vedem peste tot. Este galeria care dă tonul și ceilalți o urmează”. Ciprian Anton, președintele Asociației Județene de Fotbal Suceava.