Furtul doctrinei de partid

Întrebat cît va conduce interimar Organizația Municipală Suceava a PSD, după suspendarea din partid a primarului Sucevei, Vasile Rîmbu, Gheorghe Șoldan a declarat: ”Au fost alții care au ținut interimatul și un an de zile, și doi ani de zile. Nu despre asta e vorba. Preluarea interimatului poate să însemne și o mînă întinsă din nou pentru Vasile Rîmbu, și o ușă deschisă din nou pentru a se reîntoarce, fiindcă pînă la urmă n-a fost exclus din partid. Este o suspendare care poate să fie scurtată”.

Totuși, ușa la partid nu trebuie lăsată deschisă permanent, că poate-poate vine domnul Rîmbu. Nu de alta, dar mai intră cineva noaptea, ca hoții, și fură doctrina partidului.

Ușa și la gară!